Футболіст збірної України Іванісеня перейде в російські Крилья Совєтов

3 липня 2021 , 11:23
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Джерело:

ТаТоТаке

Колишній футболіст Зорі Дмитро Іванісеня продовжить кар'єру в Крильях Совєтов, які грають в російській Прем'єр-лізі.

За інформацією джерела, півзахисник підпише з новачком російської прем'єр-ліги довгостроковий контракт.

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Також цей перехід підтвердужє той факт, що в розташування самарськогоклубу на зборах в Сербії прибули два потенційні новачки. Це росіянин Герман Онугха і українець Іванісеня.


Іванісеня прибув на збори в Крилья Совєтов / Фото: твітер Крилья Совєтов

Кар'єра Іванісеня: коротко

  • У 2019 році Іванісеня дебютував за збірну України, провів за національну команду 1 матч. Схоже, що тепер шлях у головну команду країни йому закритий.
  • Іванісеня перейшов із тбіліського Динамо у Зорю у середині липня 2019 року. У минулому сезоні зіграв за луганчан 31 поєдинок, у яких відзначився 7 результативними пострілами та ще тричі асистував партнерам по команді. Його угода також спливла в останній день червня 2021 року.
Автор: Юрій Семенюк