Футболіст збірної України Іванісеня перейде в російські Крилья Совєтов

Колишній футболіст Зорі Дмитро Іванісеня продовжить кар'єру в Крильях Совєтов, які грають в російській Прем'єр-лізі.

За інформацією джерела, півзахисник підпише з новачком російської прем'єр-ліги довгостроковий контракт.

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Також цей перехід підтвердужє той факт, що в розташування самарськогоклубу на зборах в Сербії прибули два потенційні новачки. Це росіянин Герман Онугха і українець Іванісеня.



Іванісеня прибув на збори в Крилья Совєтов / Фото: твітер Крилья Совєтов

Кар'єра Іванісеня: коротко