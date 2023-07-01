Поближче до Коноплянки: колишнього українського гравця Барселони кличуть в екзотичні чемпіонати

Дмитро Чигринський може опинитися у чемпіонаті, який знаходиться дуже далеко від України. Футболіст отримав декілька пропозицій.

Дмитро Чигринський має варіанти продовження кар'єри в Індонезії та Індії. Колишній гравець збірної України також може опинитися у чемпіонаті Азії.

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Варто допомагати нужденним

Низка екзотичних колективів готові запросити у свою команду іменитого захисника, який залюбки може поділитися з клубами своїм величезним багажем досвіду. Агент Дмитра Чигринського Олександр Панкова запевнив, що у послугах захисника зацікавлені колективи із Індонезії та Індії. Колишній захисник збірної України зацікавили одразу декілька тамтешніх колективів, які виступають у елітних дивізіонах. Варто відзначити, що Чигринський не обмежується азійськими чемпіонатами, а також може продовжити свою кар'єру в рідній Україні.

До речі. У екзотичній першості може також з'явитися особа Євгена Коноплянки, послуги якого запропонували одному з колективів Малайзії

Нагадаємо, що останні сім років своєї кар'єри Чигринський провів у Греції, спершу він грав у стані АЕКу, а згодом уже перебрався у Іонікос, наразі він носить статус вільного агента. В Україні Дмитро захищав кольори Карпат, запорізького Металурга, Дніпра та Шахтаря. Саме з донецького колективу він перейшов у Барселону за 25 мільйонів євро, де він все-таки не заграв. Ходили слухи, що Чигринський виявився старший, аніж по підроблених документах, тому каталонський колектив забракував захисника.