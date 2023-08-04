Шахтар повернув легендарного захисника, який пограв за Барселону

Донецький Шахтар оголосив про трансфер 36-річного центрального захисника Дмитра Чигринського. "Гірники" та досвідчений футболіст знову возз'єднались.

Донеччанам вдалось домовитись із досвідченим оборонцем, який останнім часом грав у Греції. Дмитро Чигринський дістався Шахтарю абсолютно безкоштовно, адже перейшов у донецький клуб у статусі вільного агента.

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Повернення легенди

Контракт із "гірниками" розрахований до кінця червня 2024 року.

Цікаво, що раніше Чигринський запевняв, що хотів би продовжити кар'єру з межами рідної країни. Але таки повернувся додому.

Вже 6 серпня Чигринський може дебютувати за Шахтар після повернення у донецький клуб. У цей день "гірники" зіграють благодійний матч проти англійського Тоттенхема.

Щодо офіційних поєдинків, то тут дебют Чигринського може припасти на 12 серпня, коли донеччани зіграють в УПЛ проти Олександрії.

Шахтарівське серце Дмитра Чигринського