Для нас це був шок, – Гераскевич про допінговий скандал на Олімпіаді-2022 за участі українки

На Олімпійських іграх-2022 дві українки здали позитивні допінг-проби. На жаль, по цих показниках Україна лідирує у Пекіні.

Гераскевич: Ми чиста команда

Зокрема позитивну допінг-пробу здала українська бобслеїстка Лідія Гунько. Спортсменку відразу відсторонили від змагань та тренувань, а також будь-якій професійній діяльності на Олімпіаді-2022.

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Скелетоніст Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу розповів про деталі інциденту. Оскільки його батько Михайло є президентом федерації бобслею та скелетону України, то спортсмен добре знайомий із ситуацією.

"Зараз насправді триває розслідування. Лідія здавала в Китаї пробу, вона це робила 10 та 14 лютого, до цього це було в січні та в кінці грудня. Всі проби, окрім 14 лютого були негативні. Дуже дивно, оскільки, що може змінитися за 3-4 дні? Для нас це був шок, бо ми впевнені, що Лідія не вживала ніякий допінг. У неї немає якогось різкого прориву в результаті. Для спортсменів – самогубство вживати допінг на Олімпійських іграх. Ми чиста команда, і ніколи не зіштовхувалися з цим", – сказав скелетоніст.

Що відомо про спортсменку