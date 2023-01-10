Складне рішення: Сімеоне покине Атлетіко після успішних 12 років у мадридському клубі
10 січня 2023, 13:40Читать новость на русском
Джерело:твітер El Chiringuito TV
Мадридське Атлетіко залишиться без головного тренера за підсумками сезону-2022/2023. Дієго Сімеоне покине "матрацників".
52-річний аргентинський наставник хоче змінити клубну прописку у своїй кар'єрі. Дієго Сімеоне покине Атлетіко після закінчення поточного сезону після 12 років у клубі.
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Із ним піде ціла епоха
Влітку 2023 року мадридському клубу доведеться шукати нового головного тренера. Про своє рішення Сімеоне вже повідомив генерального директора "матрацників" Мігеля Анхеля Хіля.
Після 16 турів підопічні Сімеоне йдуть на 5-му місці у турнірній таблиці Ла Ліги. У своєму активі Атлетіко має 27 очок. Стільки ж у Вільярреала, який посідає 6-ту позицію.
Виступи Атлетіко під керівництвом Сімеоне
- Мадридське Атлетіко стало шостим клубом у тренерській кар'єрі Сімеоне та першим серйозним викликом у Європі. До цього Дієго очолював другосортні команди – Расинг, Естудіантес, Рівер Плейт, Сан Лоренсо та Катанію.
- У грудні 2011 року очолив мадридську команду. На чолі Атлетіко встиг провести 604 матчі.
- У сезоні-2022/2023 "матрацники" під керівництвом Сімеоне провели 25 ігор, у яких здобули 12 перемог, розписали 5 мирових та зазнали 8 поразок.
- Привів "матрацників" до 8 трофеїв.