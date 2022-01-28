Дивно виглядає, коли боксери звертаються по допомогу, – Вірчис незадовго до смерті

Український боксер Володимир Вірчис помер. За попередніми даними, він скоїв самогубство. Незадовго до цього у його фейсбуці з'явився допис із проханням про допомогу.

За даними журналістів, у Вірчиса була депресія, яка і могла підштовхнути його до страшного вчинку.

Детальніше Помер відомий український боксер Володимир Вірчис, – ЗМІ

Про психологічний стан боксера може свідчити й один з його постів у фейсбук, датований 5 січня. Там він звертається по допомогу.

Напевно знайдуться, не дай Боже, звичайно, люди, які доходили до стану відчаю, після того, як їх "кинули" близькі друзі на довірі? Чи можна стартувати з 0? Руки є, ноги є, мозку трохи не вистачає.) Поділіться гірким досвідом, я думаю багатьом цікаво буде, просто соромляться... Якщо що, пишіть у приват. Дещо дивно виглядає, коли боксери за допомогою звертаються,

– написав тоді Вірчис.

Деталей смерті Вірчиса поки немає. За повідомленням журналістів, він в четвер, 27 січня, вийшов з дому і не повернувся.

Володимиру Вірчису було 48 років.

На професійному ринзі боксер провів 28 боїв і здобув 26 перемог. 21 перемога була здобута нокаутом.

Останній бій на професійному ринзі Вірчис провів 24 жовтня 2009 року, здолавши Едгарса Калнарса.

Володимир Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003 – 2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005 – 2006).

У 2008 році міг битися проти Віталя Кличка за пояс чемпіона світу за версією WBC. Але програв це право кубинцю Хуану Карлосу Гомесу.

Текст публікації Володимира Вірчиса у фейсбуці:

"Привет, Друзья. А наверняка найдутся, не дай Бог конечно, люди, которые доходили до состояния отчаяния, после того, как их подшвырнули близкие друзья на доверии? Можно ли стартануть с 0? Руки есть, ноги есть, мозгов немного не хватает.) Поделитесь горьким опытом, я думаю многим интересно будет, просто стесняются.) Алкоголь и наркотики не предлогать). Может вместе что-то придумаем? Если что, пишите в личку. Немого странно выглядет, когда боксёры за помощью обращаются)".