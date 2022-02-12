Дивне рішення: чому Ярмоленка вилучили у матчі Вест Хема – відео епізоду

Українець Андрій Ярмоленко зіграв за молодіжну команду Вест Гем Юнайтед (U23) в матчі Кубка Прем'єр-Ліги проти Свонсі. Наш футболіст став водночас героєм та антигероєм поєдинку.

На другій хвилині компенсованого часу першого тайму під час розіграшу кутового Ярмоленко вивів свою команду вперед. Втім, вже на 50-й хвилині зустрічі він отримав пряму червону картку, повідомляє 24 канал.

Як це було Ярмоленко відзначився голом за Вест Хем U-23 й отримав вилучення: відео м'яча

Повідомлялося, що гравця видалили за бійку з футболістом суперника, але виявилося, що все було не так. Очевидно, суддя вирішив, що Ярмоленко вдарив суперника ліктем.

Як Ярмоленко проводить сезон

Нинішнього сезону Андрій Ярмоленко у АПЛ за основну команду Вест Хема грає вкрай мало, виходячи здебільшого на заміну на останні хвилини.

Проте у кубкових турнірах українець грає досить стабільно. Нещодавно Ярмоленко відіграв за Вест Хем 120 хвилин у матчі Кубку Англії з Кідденмінстером (2:1).

Дивіться відео з епізодом вилучення Ярмоленка