Дівчина Грінвуда звинуватила футболіста МЮ в насильстві: вона показала страшні фото побоїв

Зірковий футболіст Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд потрапив у гучний скандал. Харрієт Робсон, дівчина Грінвуда, звинуватила футболіста в насильстві.

Дівчині розбили губу

У своєму інстаграмі модель опублікувала відео та фото свого тіла, на якому багато гематом та розбита губа.

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Для всіх, хто хоче знати, що Грінвуд насправді робить зі мною,

– підписала Робсон одну зі сторіс.



Фото з інстаграму дівчини



Фото з інстаграму дівчини



Фото з інстаграму дівчини



Фото з інстаграму дівчини

Реакція Манчестер Юнайтед

. Після публікації дописів модель видалила всі пости зі свого інстаграму.

Як повідомив журналіст Саймон Стоун, у Манчестер Юнайтед вже відреагували на інцидент з Грінвудом.

"Ми знаємо про зображення та звинувачення, що розповсюджуються у соцмережах. Ми не даватимемо коментарів доти, доки не будуть встановлені факти. МЮ не виправдовує будь-якого насильства", – цитує журналіст позицію МЮ у твітері.

У сезоні-2021/2022 Грінвуд провів 24 матчі у футболі Манчестер Юнайтед. На рахунку 20-річного гравця 6 голів та дві результативні передачі.