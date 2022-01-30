Дівчина Грінвуда звинуватила футболіста МЮ в насильстві: вона показала страшні фото побоїв
Джерело:інстаграм Харрієт Робсон
Зірковий футболіст Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд потрапив у гучний скандал. Харрієт Робсон, дівчина Грінвуда, звинуватила футболіста в насильстві.
Дівчині розбили губу
У своєму інстаграмі модель опублікувала відео та фото свого тіла, на якому багато гематом та розбита губа.
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Для всіх, хто хоче знати, що Грінвуд насправді робить зі мною,
– підписала Робсон одну зі сторіс.
Фото з інстаграму дівчини
Фото з інстаграму дівчини
Фото з інстаграму дівчини
Фото з інстаграму дівчини
Реакція Манчестер Юнайтед
Як повідомив журналіст Саймон Стоун, у Манчестер Юнайтед вже відреагували на інцидент з Грінвудом.
"Ми знаємо про зображення та звинувачення, що розповсюджуються у соцмережах. Ми не даватимемо коментарів доти, доки не будуть встановлені факти. МЮ не виправдовує будь-якого насильства", – цитує журналіст позицію МЮ у твітері.
У сезоні-2021/2022 Грінвуд провів 24 матчі у футболі Манчестер Юнайтед. На рахунку 20-річного гравця 6 голів та дві результативні передачі.