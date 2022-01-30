Девушка Гринвуда обвинила футболиста МЮ в насилии: она показала страшные фото побоев
Источник:инстаграм Гарриет Робсон
Звездный футболист Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд попал в громкий скандал. Харриет Робсон, девушка Гринвуда, обвинила футболиста в насилии.
Девушке разбили губу
В своем инстаграме модель опубликовала видео и фото своего тела, на котором много гематом и разбита губа.
Смотрите также Яремчук не смог выиграть первый трофей: Бенфика проиграла в финале Кубка Португалии – видеообзор
Для всех, кто хочет знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной,
– подписала Робсон одну из сторис.
Фото из инстаграма девушки
Фото из инстаграма девушки
Фото из инстаграма девушки
Фото из инстаграма девушки
Реакция Манчестер Юнайтед
Как сообщил журналист Саймон Стоун, в Манчестер Юнайтед уже отреагировали на инцидент с Гринвудом.
"Мы знаем об изображениях и обвинениях, распространяемых в соцсетях. Мы не будем давать комментариев до тех пор, пока не будут установлены факты. МЮ не оправдывает любое насилие", – цитирует журналист позицию МЮ в твиттере.
В сезоне-2021/2022 Гринвуд провел 24 матча в футболе Манчестер Юнайтед. На счету 20-летнего игрока 6 голов и две результативные передачи.