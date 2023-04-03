Кохана футболіста Шахтаря дала запальний коментар про фанатів УПЦ МП: емоційне відео

Дівчина, яка встигла виїхати із зруйнованого окупантами Маріуполя, "проїхалась" по прихильниках УПЦ МП. Згодом стало відомо, що та дівчина з відео є коханою футболіста донецького Шахтаря Дмитра Топалова.

У коментарі для 5 каналу дівчина виплеснула усі свої емоції про тему любові чималої кількості громадян України до скандальної УПЦ МП, яку 29 березня виселяли із Києво-Печерської лаври. Ірина виділила три головні критерії, які повністю виженуть із нашої країни усе, що зв'язане з країною-агресора – мова, віра та армія.

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"Що вони слухають, що вони дивляться, щоб молоти таку нісенітницю – я просто не розумію!"

Як їх вигнати звідси? Хто скаже, як їх вигнать? Яка демократія, про що ви? Тут не може бути демократії. Це національна безпека. Армія, мова, віра! Коли це всі зрозуміють?,

– із нерозумінням сказала кохана футболіста "гірників".

Також кохана футболіста донецького Шахтаря Дмитра Топалова, яка сама родом із Маріуполя, шокована, як серед натовпу старших людей неозброєним оком можна помітити чималу кількість молоді. Ірина зауважила, що не розуміє, чим керуються такі молоді особи.

90% людей старі, але є й молоді... Я взагалі з цього в шоці! Що вони слухають, що вони дивляться, щоб молоти таку нісенітницю – я просто не розумію! Їм цей бл**ь патріарх Кіріл каже: "Святая война, впєрьод, молодци, вбивайте". Я з Маріуполя, в мене дуже багато вбили друзів, знайомих, в мене нічого не лишилось. Ці солдати вимовляють ці молитви цією мовою, їхній патріарх веде на цю "святу" війну, вони зараз співають за нього, який він класний. Що це? Як це? Як це може відбуватись? Що їм там впарюють?,

– підсумувала дівчина Топалова.

Відео емоційного коментаря коханої Топалова про фанатів УПЦ МП

Хто ж така Ірина, та сама дівчина із палкого відео? Ірина виявилась коханою футболіста донецького Шахтаря Дмитра Топалова. Із фото "гірника" в інстаграмі можна зрозуміти, що пара зустрічається вже далеко не перший рік.

Сторінка Ірини в інстаграмі є приватною. Лиш можна зрозуміти, що кохана футболіста донеччан працює у сфері моделінгу.



Дмитро Топалов разом із коханою / Фото з інстаграму футболіста

Що відомо про її коханого Дмитра Топалова