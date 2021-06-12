Дівчина Еріксена намагалася прорватися на поле, коли він втратив свідомість: фото

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу Євро-2020. На грі була присутня його дівчина Сабріна Квіст Єнсен.

Вона намагалася потрапити на поле, коли побачила, що коханий втратив свідомість. Втім, її не пропускали до футболітса.

До теми Крістіан Еріксен втратив свідомість під час матчу Євро-2020: медики на полі провели реанімацію

Дівчина Еріксена була дуже наляканою. Квіст Єнсен підтримували футболісти збірної Данії – Сімон Кьяер і Каспер Шмейхель. Вони обійняли її та намагалися заспокоїти.



Гравці збірної Данії з дівчиною Еріксона / Getty images

Що сталося з Еріксеном