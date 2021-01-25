Дівчина-боєць відправила суперницю в нокаут на UFC 257, але була змушена продовжити бій: відео

На UFC 257 стався доволі неоднозначний епізод. В бою між Мариною Родрігес та Амандою Рібас суддя спочатку зупинив бій після нокауту, але потім дав його продовжити.

Джерело: 24 канал

Бій бразилійок Марини Родрігес та Аманди Рібас був в основному карді на UFC 257. Родрігес була андердогом цього поєдинку. Але зуміла нокаутувати суперницю. Правда їй це довелося зробити двічі.

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В один з моментів бою Родрігес завдала декілька прицільних ударів по суперниці, після чого ця опинилася на канвасі. Родрігес кинулася її добивати. Тож арбітр Херб Дін вирішив втрутитися. Його дії Родрігес сприйняла як закінчення бою. Так це сприйняли й в трансляції, зупинивши час бою.

Але вже за мить, коли Родрігес обернулася, то побачила, що Рібас стоїть в бойовій стійці, і арбітр дав сигнал продовжувати бій. Здивування бійчині не було меж, але вона продовжила.

Та за 13 секунд суддя таки зупинив бій, зрозумівши, що Рібас не зможе його продовжити. Родрігес здобула перемогу технічним нокаутом.

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