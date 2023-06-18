Фанат вибіг на поле та впав на коліна перед зірковим Роналду: кумедне відео

Інцидент трапився під час матчу відбору Євро-2024, в якому Португалія зустрічалася з Боснією й Герцеговиною. Витримці Кріштіану Роналду можна лише позаздрити.

На 57-й хвилині поєдинок 3-го туру відбору Євро-2024 Португалія – Боснія і Герцеговина довелося зупинити через дивакуватого вболівальника, який вибіг на поле. Його ціллю був зірковий португалець, пише 24 Канал.

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Божевільний фанат Роналду

Настирливий фанат підбіг до Крішті та обійняв його. Потім він впав на коліна перед п'ятиразовим володарем "Золотого м'яча". Проте цього виявилося замало настирливому вболівальнику.

Він кілька разів підняв легенду світового футболу, а потім продемонстрував фірмове святкування португальця "Siuuu". Коли стюарди нарешті підбігли до вболівальника, він чимдуж накивав п'ятами.

Роналду та його відданий фанат: дивіться відео

Роналду з посмішкою відреагував на всі маніпуляції фаната. Справді, витримці португальця можна лише позаздрити.

, збірна Португалії впевнено перемогла Боснію і Герцеговину з рахунком 3:0. Кріштіану Роналду відіграв весь поєдинок в основному складі, але результативними діями не відзначився. Цей матч для капітана португальців став 198-м. На рахунку Крішті 122 голи за збірну.