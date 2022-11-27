Дива не сталось: Урагану не вдалось вибратись з групи футзальної ЛЧ

Івано-франківський клуб здобув дві перемоги у груповому етапі футзальної Ліги Чемпіонів. Цього не вистачило, аби пробитись у фінал чотирьох.

У елітному етапі футзальної ЛЧ бере участь 16 команд, які поділені на 4 групи по 4 команди. Тільки переможці групи виходять у плей-оф, де згодом зіграють у фіналі чотирьох.

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Ураган у еліт-раунді потрапив у квартет з Еболі (Італія), Спортінгом (Португалія) та Лозніцею (Сербія). Саме португальському клубу вдалось виграти усі три матчі, набрати 9 з 9 очок та зайняти першу позицію у групі. Як результат – півфінали Ліги Чемпіонів. Також разом зі Спортінгом рубіж групового етапу вдалось пройти командам: Бенфіка (Португалія), Андерлехт (Бельгія) та Пальма Футзал (Іспанія).

Результати команди

У першому турі ЛЧ Ураган змагався з Еболі. Українцям вдалось здолати італійців у складному поєдинку з рахунком 7:4

У другому турі український клуб зустрівся з майбутнім тріумфатором групи Спортінгом. Ураган поступився у поєдинку з рахунком, 4:2.

У третьому турі на Ураган чекала перемога над сербською Лозніцою – 2:1, але, на жаль, цього не вистачило, щоб посісти першу сходинку у групі.

Аби потрапити до еліт-раунду футзальної Ліги Чемпіонів, Урагану довелось пройти ще попередній етап. Тоді українці зайняли другу сходинку та вибрались з групи. Команди, з якими зустрівся Ураган: Бенфіка (Португалія) (поразка українців 4:1) , Юнайтед Галац (Румунія) (перемога українців 5:0) та Халадаш (Угорщина) (нічия 4:4).

не Ураган мав представляти Україну на єврокубковій арені цього сезону, а Продексім. Та через окупацію Росією їхнього рідного Херсону, команду тимчасово довелось розформувати.