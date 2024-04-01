"Дитина, що плаче": батько Хейні приголомшив думкою про Ломаченка

Білл Хейні розповів, за кого вболіватиме в поєдинку між Василем Ломаченком та Девіном Хейні. Батько Девіна підтримуватиме австралійського боксера.

12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

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Батько Хейні вболіватиме за Камбососа

Батько зіркового американця Девіна Хейні, син якого перемагав і Ломаченка, і Камбососа, розповів, за кого він вболіватиме. Білл Хейні зичить перемоги австралійцеві.

Звісно, мені подобається Камбосос, його родина, австралійські уболівальники. Безперечно, я вболіватиму саме за нього, а не за цю дитину, що плаче, Ломаченка,

– сказав Білл Хейні.

Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні 2023 року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу. Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.