Діти заслуговують на спокій та життя в Україні, – відеозвернення Шевченка
Джерело:інстаграм Андрія Шевченка
Андрій Шевченко продовжує боротьбу на інформаційному фронті. Він закликає зупинити війну в Україні.
"Вони вбивають сотні невинних дітей"
Шевченко опублікував у своєму інстаграмі відеозвернення. Він закликає зупинити війну в Україні.
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Два тижні тому Росія почала війну проти моєї країни. В останні кілька днів ситуація погіршилась. Вони вбивають сотні невинних дітей,
– наголосив Шевченко.
"Хочу вам розповісти історію про 6-річну Тетяну з Маріуполя. Вона померла від зневоднення, як і її мама. Діти заслуговують на спокій та життя. Збережіть Україну та дітей", – сказав екстренер збірної України.
Відеозвернення Шевченка
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