Діти заслуговують на спокій та життя в Україні, – відеозвернення Шевченка

Андрій Шевченко продовжує боротьбу на інформаційному фронті. Він закликає зупинити війну в Україні.

"Вони вбивають сотні невинних дітей"

Шевченко опублікував у своєму інстаграмі відеозвернення. Він закликає зупинити війну в Україні.

Читайте також УАФ евакуює юних гравців: футболісти відправилися до Угорщини, Латвії та інших країн

Два тижні тому Росія почала війну проти моєї країни. В останні кілька днів ситуація погіршилась. Вони вбивають сотні невинних дітей,

– наголосив Шевченко.

"Хочу вам розповісти історію про 6-річну Тетяну з Маріуполя. Вона померла від зневоднення, як і її мама. Діти заслуговують на спокій та життя. Збережіть Україну та дітей", – сказав екстренер збірної України.

Відеозвернення Шевченка

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!