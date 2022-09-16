Дискваліфікацію російських та білоруських біатлоністів продовжили на невизначений термін

Слідкувати за новим сезоном в біатлоні можна буде без остраху побачити там спортсменів з країни-терористки та її поплічниці. російські та білоруські біатлоністи й далі дискваліфіковані.

Конгрес Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) прийняв пропозицію Виконавчої ради підтвердити рішення Виконкому від 1 березня 2022 року про заборону участі будь-яких російських та білоруських спортсменів чи офіційних осіб у міжнародних змаганнях до подальшого повідомлення.

Варте уваги Буду боротися до кінця, щоб росіяни не були на міжнародній арені, – Харлан

За відповідне рішення проголосувало 39 представників Конгресу, двоє висловилися проти, ще п'ятеро – утрималося. Хто проголосував проти відсторонення росіян та білорусів – не вказано.

Також Конгрес IBU схвалив пропозицію Виконавчого комітету про відсторонення російської та білоруської федерацій, доки вони не продемонструють свою повну відданість підтримці та просуванню цілей і принципів IBU.

До цього IBU давала можливість росіянам та білорусам виступити в новому сезоні, поставивши перед ними чіткі умови – дистанціювати себе від війни в Україні та не допускати активну залученість офіційних осіб або спортсменів до російської армії або їх участь у військових діях.

Однак російські біатлоністи не лише не виконали цих умов. Вони активно долучилися до російської військової пропаганди – брали участь в заходах разом з російським "міністром оборони" сєргєєм шойгу, отримували військові звання тощо.