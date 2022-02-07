Дискваліфікація через екіпірування: Словенія перемогла у скандальному міксті на Олімпіаді

На Олімпіаді-2022 7 лютого розіграли перші в історії Зимових Ігор медалі зі стрибків з трампліна у змішаному турнірі. Перемогу здобула збірна Словенії.

Низка дискваліфікацій

Змішаний турнір зі стрибків з трампліна у Пекіні складався з двох етапів: кваліфікації та фінал. У першому раунді участь брали десять команд, кожна з них була представлена чотирма спортсменами (двоє чоловіків, дві жінки), повідомляє 24 канал.

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Словенії стала олімпійським чемпіоном у змішаному командному турнірі зі стрибків із трампліна.

Дебютна дисципліна запам'яталася низкою дискваліфікацій. Це стосувалося невідповідності костюмів технічному регламенту у жіночій частині змагань: у першій спробі були анульовані по одному стрибку у Німеччини, Японії та Австрії, у другій – обидва стрибки у норвежок.

Ці обставини принесли сенсаційні медалі команді ОКР (срібло) та збірній Канади (бронза).

Збірна Словенії виграла б турнір навіть без дискваліфікацій.

Нормальний трамплін (змішаний турнір)

1. Словенія - 1001.5 балів

2. ОКР - 890.3 балів

3. Канада - 844.6 балів