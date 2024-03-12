Динамо впритул наблизилося до лідерів УПЛ: кияни на засніженому полі переграли Зорю – відео

У вівторок, 12 березня, розпочався 21 тур Української Прем'єр-ліги. В одному з матчів київське Динамо на своєму полі приймало луганську Зорю.

Динамо – Зоря 2:0

Голи: Ванат, 30, Попов, 85

У попередньому турі кияни на останній хвилині втратили перемогу в поєдинку з Вересом та перервали свою 6-матчеву переможну серію в чемпіонаті. Луганці ж останнім часом також набрали форму й, попри перебування в нижній частині турнірної таблиці, підходили до гри на стадіоні імені Валерія Лобановського з 5-матчевою безпрограшною серією.

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Впевнена перемога киян на важкому газоні

Проте в гостей перед матчем виникла інша проблема. Гравці розглядали варіант бойкотувати матч, адже клуб має заборгованість перед ними по зарплаті за декілька місяців. У підсумку, Зоря вийшла на поле, але склад луганців був досить експериментальним з великою кількістю новачків та молоді.

Їм на допомогу прийшла погода, адже газон був повністю засніжений через опади, які йшли весь день у Києві. Тож різниця у класі мала більше шансів бути нівельованою, завдяки бійцівським якостям.

Динамо зі старту заволоділо ініціативою, але створювати велику кількість моментів їм було досить складно. Додатковою перепоною була відсутністю помаранчевого чи червоного м'яча, який під час трансляції просто неможливо було побачити.

Але свій момент кияни таки знайшли та змогли реалізувати. Костянтин Вівчаренко віддав довгу передачу на Владислава Ваната й той на 30-й хвилині з близької дистанції переправив м'яч у ворота Олександра Сапутіна.

Гол Владислава Ваната: дивіться відео

Після цього кияни продовжували контролювати гру та володіли м'ячем понад 70 відсотків ігрового часу. Наприкінці зустрічі їм вдалося подвоїти рахунок. Денис Попов забив після подачі Олександра Андрієвського на 85-й хвилині та поставив крапку в інтризі щодо переможця.

Гол Дениса Попова: відео

Завдяки цьому результату кияни скоротили відстань у турнірній таблиці до двох очок від Шахтаря та Кривбаса та нині посідають четверте місце, Зоря ж залишилася на дванадцятій сходинці та знаходиться у трьох залікових пунктах від зони перехідних матчів.

. Наступний поєдинок Динамо зіграє після перерви на матчі збірних на виїзді проти Ворскли, Зоря у важливому поєдинку за виживання прийматиме Металіст 1925.

Дивіться відеоогляд матчу Динамо – Зоря