Відтепер у повному складі: ще дві команди доєдналося до проєкту УПЛ ТБ

Динамо та Зоря ухвалили рішення доєднатися до проєкту УПЛ ТБ. Відтепер усі матчі чемпіонату України транслюватимуться на каналі UPL TV.

Українська Прем'єр-Ліга офіційно повідомила, що футбольні клуби Динамо та Зоря приєдналися до телепулу УПЛ ТБ. Тепер усі 16 клубів чемпіонату України входять до проєкту і їх матчі транслюватимуться на УПЛ ТБ.

Читайте також Уругвайський футболіст помер після втрати свідомості в матчі Кубка Лібертадорес: трагічне відео

Коментар УПЛ щодо приєднання Динамо та Зорі

Представники чемпіонату України зазначили, що відтепер відкриваються нові можливості для популяризації УПЛ.

Тим самим усі клуби УПЛ підтвердили, що дивляться в майбутнє разом, а UPL TV – чудова платформа для розвитку та популяризації Чемпіонату України, на якій, завдяки об'єднанню зусиль, для всіх учасників відкриваються нові можливості для інновацій, спрямованих на підвищення рівня професіоналізму, створення комфортних умов для залучення спонсорів та партнерів, поліпшення інфраструктури та прогресу Чемпіонату України,

– розповіли в УПЛ.

Відзначимо, що УПЛ ТБ доступний на таких ОТТ-платформах як sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та OmegaTV.