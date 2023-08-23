Особливий комплект до свята: Динамо в День Незалежності України зіграє в незвичних кольорах

Київське Динамо 24 серпня проведе матч плей-офф у відборі до основної сітки Ліги конференцій. Суперником підопічних Луческу буде турецький Бешикташ.

Гра відбудеться в Бухаресті на умовно домашньому стадіоні киян – "Джулешті". У попередньому раунді кваліфікації динамівці переграли грецький Аріс завдяки перемозі у післяматчевій серії пенальті.

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Вперше зіграють у третьому комплекті

Динамо офіційно повідомило про те, в якій формі зіграє в матчі з Бешикташем. У найголовніше свято країни кияни вирішили підкреслити важливість Дня Незалежності України та зіграти в комплекті жовтого кольору, який є основним для нашої національної збірної.

Зазначимо, що ця форма є резервною для Динамо. Клуб презентував її ще перед сезоном-2022/2023, але жодного разу так і не зіграв у ній. Як бачимо, чекали особливого моменту.



Форма, у якій Динамо зіграє проти Бешикташа / Колаж 24 Каналу

. Матч-відповідь проти Бешикташа відбудеться 31 серпня о 21:00 у Стамбулі. Саме тоді й вирішиться буде Динамо мати єврокубкову осінь чи ні.