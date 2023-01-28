Без Циганкова нема голів: Динамо всуху програло другий матч на зборах – відео

Команда Мірчі Луческу після розрому від Рапіда нічого не змогла вдіяти із чемпіоном Словенії. Одним з героїв зустрічі став колишній партнер Маліновського по Аталанті Йосип Ілічич.

Динамо вже розпочало підготовку до другої частини сезону УПЛ. Команда Мірчі Луческу відправилась в Туреччину і вже відіграла один спаринг, у якому поступилась розгромно віденському Рапіду (0:4).

До теми Кендзьора от-от покине Динамо: відомі переможець та лузер у номінації претендента на поляка

Другим суперником киян стал один з флагманів словенського футболу Марибор, пише 24 канал. Клуб є чинним чемпіоном своєї країни, однак у цьому сезоні поки йде четвертим, відстаючи від лідера Олімпії аж на 15 балів.

Перший тайм команди провели без суттєвої переваги когось із них, тоді як одразу по перерві Марибор забив. Яскравий дальній постріл вдався Антоліну, який прошив Нещерета.

Читайте також Луческу позбувся баласту: Динамо покинув форвард, який забив лише один гол

Свої моменти кияни не могли реалізувати, а під завісу гри словенці забили вдруге. Непоганий дриблінг вдався ексгравцю Аталанті Ілічичу, який накрутив двох динамівців та викотив під удар Брничу. Той і встановив фінальний рахунок.

Повний матч Динамо – Марибор:

Таким чином після продажу свого лідера Віктора Циганкова "біло-сині" ніяк не можуть забити. Цього разу на його місці зіграв новачок Назарій Волошин, який був вихованцем Динамо і останні півроку відіграв у Кривбасі.

. Свій наступний матч Динамо проведе 31 січня. Суперником стане австрійський клуб Аустрія Лустенау. Початок – о 15:00 за київським часом.