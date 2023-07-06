Тривають перемовини: Динамо визначилося з пріоритетним стадіоном для прийому матчів у єврокубках

Після початку повномасштабного вторгнення українським клубам доводиться грати свої домашні матчі єврокубків за межами України. Київське Динамо визначилося зі стадіоном, де хоче приймати суперників.

Столичний клуб повідомив про проведення перемовин щодо оренди арени у Румунії. Саме там збирається приймати свої домашні матчі у сезоні-2023/2024 на євроарені команда Луческу.

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Все заради покращення логістики

Як повідомлялося раніше, кияни збираються протягом першого кола базуватися в Одесі, де й проводитимуть домашні матчі УПЛ. Тому їх вибір для проведення єврокубкових матчів зупинився на рідній країні Луческу, а конкретно – на стадіоні бухарестського Рапіда. Усе це робиться для покращення логістики, на яку жалілися кияни у минулому сезоні.

Домашній стадіон Рапіда – Супербет Арена, його трибуни можуть вмістити 14 047 глядачів. Він знаходиться у 600 кілометрах від Одеси.

. У кампанії-2023/2024 на Динамо чекають виступи у розіграші Ліги конференцій УЄФА, де шлях киян у турнірі розпочнеться у третьому кваліфікаційному раунді. У минулому сезоні домашні єврокубкові матчі київська команда проводила у польських містах Лодзь та Краків.