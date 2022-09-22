Динамо заявило двох гравців на сезон УПЛ: серед них легіонер

Київська команда посилила атаку з внутрішніх резервів. Тепер Мірча Луческу в матчах чемпіонату України зможе розраховувати на Владислава Кулача та Беніто.

Попри закрите трансферне вікно українські футбольні клуби можуть посилюватись гравцями посеред сезону. Правда, вони мають або бути вільними агентами, або вже мати контракт з цим клубом.

Читайте також Офіційно безробітній: Дженоа розірвав контракт з Шевченком

Так вирішило вчинити і Динамо, дозаявивши на сезон УПЛ двох своїх футболістів. Мова про нападника Владислава Кулача та вінгера Беніто. Перший буде виступати під 28 номером, а легіонер – під 77-им.

Владислав не грав за Динамо з грудня минулого року. Кулач приєднався до Динамо у 2021 році в статусі найкращого бомбардира УПЛ і за цей час провів всього 5 матчів, забивши один гол.

. Контракти Кулача та Беніто з Динамо закінчуються влітку 2023 року.

Що стосується нігерійця, то він доєднався до команди у 2020 році, однак в основному ходив по орендах. Минулий сезон Беніто провів у хорватському клубі Горіца, зігравши всього 4 матчі.

Скрутне становище Динамо

Динамо вкрай невдало почало сезон. Команда Мірчі Луческу стартувала в УПЛ з двох поспіль поразок, а також не пройшла кваліфікацію Ліги чемпіонів, програвши Бенфіці.

До теми Криза в Динамо: Ребров висловився про можливе повернення в київський клуб

В Лізі Європи справи у "біло-синіх" також недобрі. Динамо поступилось Фенербахче (1:2) та АЕКу з Ларнаки (0:1) і поки йде без очок.