Трансфер на грані зриву: Динамо зробило пропозицію з придбання вихованця Манчестер Юнайтед

Київське Динамо активно підсилюється напередодні старту в кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/25. Предметний інтерес "біло-сині" виявляють до польського захисника Лукаша Бейгера.

Віцечемпіон України зробив привабливу пропозицію польському Шльонську щодо придбання 22-річного центрального захисника Лукаша Бейгера. Столичний клуб готовий виплатити необхідну компенсацію.

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За інформацією польських ЗМІ, фінансова пропозиція дуже вигідна для футболіста та Шльонська. Однак через війну трансфер може зірватися.

Польський центрбек побоюється їхати в Україну через російські обстріли. Тож цілком ймовірно, що він відмовиться підписувати контракт з "біло-синіми".

Що відомо про потенційного новачка Динамо