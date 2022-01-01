Динамо заробило понад 20 мільйонів євро на трансфері Миколенка
1 січня 2022 , 15:07Читать новость на русском
Джерело:Transfermarkt
Віталій Миколенко в перший день 2022 року змінив клуб, перейшовши в Евертон з Динамо. Київський клуб заробив чималу суму на переході футболіста.
Скільки Евертон заплатив Динамо
Динамо та Евертон не розкривають вартість трансферу 22-річного Миколенка. Натомість суму угоди повідомляє авторитетний портал Transfermarkt.
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За даними Transfermarkt, вартість переходу Миколенка з Динамо обійшовся Евертону у 23,50 мільйона євро. При цьому портал оцінює українця у 13 мільйонів євро.
Миколенко став гравцем Евертона
- Про перехід Миколенка в Евертон було відомо ще в грудні. Інформацію підтверджував наставник киян Мірча Луческу.
- 1-го січня Евертон і Динамо офіційно оголосили про трансфер. Миколенко уклав контракт з Евертоном до 2026 року.
- У новому клубі Віталій буде грати під 19-м номером.