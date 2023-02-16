Добро повертається: Динамо запропонувало туркам благодійний матч для постраждалих від землетрусу

Київський колектив вирішив зробити свій внесок в допомогу постраждалим від землетрусу. Свого часу турки також відгукнулись на потреби Динамо.

Ініціатором такої затії став головний тренер киян Мірча Луческу. Румунський фахівець має досить теплі відносини з турецькою стороною.

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Жест доброї волі

Головний тренер Динамо Мірча Луческу в телефонному режимі зв'язався з керівниками Галатасараю, щоб запропонувати стамбульцям провести товариський матч між командами. Динамо висловило готовність зіграти благодійний поєдинок, щоб зробити свій внесок у допомогу постраждалим від землетрусу в Туреччині та Сирії, від якого загинуло вже понад 45 тисяч людей. Відповідь турецької сторони поки що невідома.

Нагадаємо, що навесні 2022-го року Галатасарай став однією з команд, яка погодилася провести благодійний матч проти Динамо. Тоді поєдинки орагінзовувались з метою збору допомоги на потреби українського народу, який постраждав від збройної агресії з боку Росії. Тоді товариський поєдинок завершився з рахунком 3:1.

На чому побудовані зв'язки турецькі Мірчі Луческу