Шанси на груповий етап зберігаються: Динамо поступається Зальцбургу у першому матчі плей-оф ЛЧ

У середу, 21 серпня, відбувся перший матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. У грі за путівку у груповий етап головного європейського турніру між собою зійшлись Динамо та Ред Булл Зальцбург.

Динамо – Зальцбург 0:2

Голи: Доргелес, 29, К'єргард, 49.

Кияни на шляху до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів впевнено розгромили Партизан – 9:2 за сумою двох матчів, а потім завдяки двом забити голам у Глазго пройшли Рейнджерс. Команді Олександра Шовковського залишилась ще одна перешкода у вигляді австрійського Ред Булл Зальцбурга, пише 24 канал.

Читайте також Підтримував тісні зв’язки з ворогом, – ультрас Динамо виступили проти Суркіса

Провальний перший тайм для Динамо

Динамівці почали активно матч і мали багато моментів у воріт суперника. Майже на початку гри Андрій Ярмоленко міг забивати, але забарився і захисники австрійців встигли завадити українському вінгеру.

Також Зальцбург врятував голкіпер, випередивши Ваната на виході один в один. На 29-й хвилині гравці австрійської команди на контратаці скористались помилкою Дениса Попова та уразили ворота киян.

Відео голу Нене Доргелеса:

Треба перемагати в Австрії

На початку другого тайму футболісти Зальцбурга заробили пенальті, у штрафному майданчику Динамо Олександр Караваєв порушив правила. Маурітс К'єргард на 49-й хвилині впевнено реалізував пенальті, не залишивши шансів Георгію Бущану.

Відео голу К'єргарда:

Кияни одразу після другого пропущеного голу мали нагоду відіграти один м'яч, але Андрій Ярмоленко пробив вище воріт. На 56-й хвилині матчу австрійці могли забивати 3-й гол у ворота Динамо, але Бущан врятував ворота столичного клубу ціною невеличкого пошкодження.

У заключній половині другого тайму Динамо більше атакувало, але це ні до чого не призвело. Команда Олександра Шовковського поступається Зальцбургу з рахунком 2:0.

Другий матч проти колективу Пепейна Лейндерса Динамо зіграє в Австрії. Дата та час проведення гри – 27 серпня, о 22:00 за київським часом.