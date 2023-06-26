Повернення легенди: Динамо анонсувало камбек Ярмоленка
Джерело:ФК Динамо
Колишній капітан Динамо Андрій Ярмоленко незабаром повернеться в рідний клуб. "Синьо-білі" не двозначно натякнули на повернення вінгера.
Зірковий український футболіст Андрій Ярмоленко в новому сезоні захищатиме рідні "синьо-білі" кольори. Офіційний телеграм-канал столичного клубу натякнув на повернення легенди.
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У соціальній мережі було опубліковано фото Ярмоленка у формі Динамо з підписом англійською: "To be continued" ("Далі буде").
Андрій Ярмоленко знову в Динамо / телеграм-канал Динамо
Крім того, була опублікована нарізка відео з голами Ярмоленка за Динамо.
Повернення Ярмоленка: дивіться відео
Тож тепер можна з упевненістю стверджувати, що 33-річний вінгер після шестирічної перерви гратиме за столичний клуб. Раніше сам Ярмоленко ухилявся від прямої відповіді щодо повернення в Динамо.
Ярмоленко в Динамо
- Нагадаємо, Андрій Ярмоленко є вихованцем чернігівського футболу. У 13 років юний футболіст стробував свої сили у динамівській школі, але не витримав конкуренції та через рік повернувся в Чернігів.
- У віці 18-років Ярмоленко підписав повноцінний контракт із "біло-синіми". Хлопець отримав великі аванси від фахівців, які називали його другим Шевченком.
- Дебют Ярмоленка за основний склад відбувся 11 травня 2008 року в матчі проти Ворскли, в якому Андрій забив переможний гол.
- Загалом вінгер зіграв за "біло-синіх" 340 матчів, забив 137 голів та віддав 90 асистів.
- Разом з киянами Ярмоленко тричі ставав чемпіоном України (2008/09, 2014/15, 2015/16), двічі вигравав Кубок України (2013/14, 2014/15) та тричі був володарем Суперкубка України (2009, 2011, 2016). У сезоні 2008/09 грав у півфіналі Кубка УЄФА.
- У серпні 2017 року Боруссія Дортмунд за 25 мільйонів євро викупила у Динамо трансфер Ярмоленка.
- Окрім Бундесліги, вінгер встиг пограти за Вест Хем у Англійській Прем'єр-лізі, а також за саудівський Аль-Айн.