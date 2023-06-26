Повернення легенди: Динамо анонсувало камбек Ярмоленка

Колишній капітан Динамо Андрій Ярмоленко незабаром повернеться в рідний клуб. "Синьо-білі" не двозначно натякнули на повернення вінгера.

Зірковий український футболіст Андрій Ярмоленко в новому сезоні захищатиме рідні "синьо-білі" кольори. Офіційний телеграм-канал столичного клубу натякнув на повернення легенди.

Читайте також Кривдник українських команд та титулований клуб з Румунії: з ким зіграє Динамо на зборах

У соціальній мережі було опубліковано фото Ярмоленка у формі Динамо з підписом англійською: "To be continued" ("Далі буде").

Андрій Ярмоленко знову в Динамо / телеграм-канал Динамо

Крім того, була опублікована нарізка відео з голами Ярмоленка за Динамо.

Повернення Ярмоленка: дивіться відео

Тож тепер можна з упевненістю стверджувати, що 33-річний вінгер після шестирічної перерви гратиме за столичний клуб. Раніше сам Ярмоленко ухилявся від прямої відповіді щодо повернення в Динамо.

Ярмоленко в Динамо