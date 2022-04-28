Динамо Загреб – Динамо Київ: онлайн-трансляція динамівського дербі з благодійною метою

У четвер, 28 квітня, у Загребі відбудеться динамівське дербі. Хорватське Динамо у благодійному матчі прийматиме київське Динамо.

Новий шанс допомогти Україні

Київське Динамо продовжує свою ініціативу на підтримку України. Черговим суперником киян буде загребське Динамо. "Біло-синє" дербі можна переглянути не виходячи з сайту 24 каналу.

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Цей матч у Загребі буде вже п'ятим для команди Мірчі Луческу під час благодійного турне Європою. Раніше столичний клуб здобув три перемоги (Легія 3:1, Галатасарай – 3:1, Боруссія Дортмунд – 2:3) та розписав мирову з Клужем (0:0).

Поєдинок на стадіоні "Максімір" розпочнеться о 19:00.

В останньому матчі проти дортмундського клубу Динамо вдалось зібрати щонайменше 400 тисяч євро.

Динамо Загреб – Динамо Київ: онлайн-трансляція