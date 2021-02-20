Динамо забило Десні 9 голів у матчі молодіжних команд: відео

Молодіжна команда Динамо обіграла однолітків з чернігівської Десни з розгромним рахунком 9:0.

Цей матч носив для динамівців виїзний статус, але команди за обопільною згодою прийняли рішення провести його на полі киян. Тож звітний матч пройшов у манежі навчально-тренувальної бази Динамо в Кончі-Заспі.

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Сама гра виявилася результативною та завершилася перемогою динамівців із великим рахунком 9:0. Хоча у першому таймі кияни забили лише двічі – відзначилися Вікентій Волошин та Ярослав Надольський.

А вже у другому таймі вони оформили дублі. Також двічі в цьому матчі відзначився і Дмитро Єфіменко, забивши з різницею в чотири хвилини. Ще по м’ячу записали до свого активу Владислав Ванат, Данило Скорко та Ігор Горбач.

Десна – Динамо 0:9

Голи: В. Волошин, 22, 57, Надольський, 26, 79, Ванат, 51, (пен.), Скорко, 55, Єфіменко, 65, 69, Горбач, 67

Відео матчу Десна – Динамо