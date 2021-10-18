Динамо взяло на себе витрати з лікування легенди клубу Мунтяна

19:21

Сім'я київського Динамо через коронавірус кілька днів тому втратила першого чемпіона СРСР 1961 року Анатолія Сучкова. Недавно підступна хвороба наздогнала також легендарного півзахисника Динамо і збірної СРСР Володимира Мунтяна.