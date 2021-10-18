Динамо взяло на себе витрати з лікування легенди клубу Мунтяна
18 жовтня 2021 , 19:21Читать новость на русском
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Сім'я київського Динамо через коронавірус кілька днів тому втратила першого чемпіона СРСР 1961 року Анатолія Сучкова. Недавно підступна хвороба наздогнала також легендарного півзахисника Динамо і збірної СРСР Володимира Мунтяна.
75-річний ветеран Динамо почуває себе гірше і буде лікуватися в стаціонарі.
До слова Помер легендарний футболіст Динамо та Карпат Анатолій Сучков
Столичний клуб підтримує прославленого футболіста і взяв на себе всі витрати з лікування Володимира Мунтяна.
Хто такий Володимир Мунтян?
- Як футболіст ставав сім разів чемпіоном СРСР, що є рекордом радянського футболу (окрім нього сім разів першість СРСР вигравав Олег Блохін). Двічі вигравав Кубок СРСР, володар Кубка Кубків УЄФА та Суперкубка УЄФА, учасник чемпіонату світу 1970 року.
- Після завершення кар'єри гравця тренував українські та закордонні футбольні клуби, під його керівництвом збірна Гвінеї пробилася у фінальну частину Кубка Африки 1998 року. Працював старшим тренером молодіжного складу київського Динамо.
- З березня 2014 року – президент громадської організації "Ветерани футбольного клубу Динамо Київ".