Динамо вперше не забило у благодійному поєдинку: чим запам'ятався матч проти ЧФР Клуж

Динамо 20 квітня зіграло свій третій благодійний матч у рамках турне Європою. Суперниками киян був румунський ЧФР Клуж.

ЧФР Клуж – Динамо 0:0

Кияни непогано розпочали поєдинок. Попри не найкращу ігрову форму футболісти добре комбінували між собою, але Клуж дуже надійно грав в захисті, пише 24 канал.

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Доходило навіть до того, що господарі майже усім складом перебували у карному майданчику.

У перерві на вболівальників очікував концерт. Відомі українські співаки: Go_A, Руслана, The Hardkiss та DOROFEEVA розважали присутніх фанів.

Юлія Саніна виконала гімн України перед поєдинком матчу.

Відео виконання українського гімну

Другий тайм Динамо також виглядало цікаво. Було декілька моментів у Віктора Циганкова. Бущан також мав роботу та грав бездоганно.

Перед поєдинком динамівці відвідали центр для біженців у Клуж-Напоці.

Емоційне відео

Для Динамо це третій благодійний матч. Вперше футболісти Динамо не забили жодного голу.

У першому благодійному поєдинку київська команда обіграла варшавську Легію (1:3).

У другому матчі динамівці зіграли проти турецької команди Галатасарай. Ця гра закінчилася вже звичним рахунком для киян – 1:3.

Усі кошти, отримані від реалізації квитків, будуть спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від війни з російським агресором.