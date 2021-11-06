Динамо – Ворскла: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Центральним матчем 14-го туру УПЛ є протистояння в Києві, де Динамо приймає Ворсклу. Онлайн-трансляція матчу Динамо – Ворскла доступна на сайті Спорт 24.

Ворскла має доволі невдалу статистику проти Динамо. В чемпіонаті України за 52 матчів полтавчани здобули лише чотири перемоги. В Києві ж вони здобували три очки лише одного разу – у серпні 2016 року, коли дублем відзначився Коломоєць.

Натомість переможна серія Динамо в матчах з полтавчанами триває в УПЛ 9 матчів – з 5 листопада 2017 року. За цей час Динамо забило 23 голи, пропустивши лише тричі.

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Динамо має чудову домашню "суху" серію в УПЛ. В цьому сезоні кияни не пропускали в домашніх матчах. Окрім того, безпрограшний "серіал" Динамо триває в чемпіонаті 30 матчів: 25 перемог та 5 нічиїх. Розпочався він 21 листопада 2020 року.

Тож в цьому матчі Динамо може здобути 660-ту перемогу. Або зазнати 90-ї поразки в УПЛ.

Матч Динамо – Ворскла розпочнеться о 17:00.