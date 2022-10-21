Повернення додому: Динамо прийме Ворсклу на легендарному стадіоні у Києві

У неділю, 23 жовтня, київське Динамо зіграє проти Ворскли у 9-му турі УПЛ-2022/2023. "Біло-сині" вперше у новому сезоні проведе домашній поєдинок у столиці України.

До 9-го туру київський клуб проводив свої домашні матчі у Львові. Динамо мало чимало часу на підготовку, адже поєдинок попереднього 8-го туру проти харківського Металіста було перенесено. А все через масований обстріл окупантами України.

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Після пропущеного туру

Що не скажеш про майбутнього суперника динамівців. Ворскла у домашньому матчі несподівано поступилась львівському Руху – 0:1.

Динамо та Ворскла розпочали сезон не найкращим чином. Підопічні Мірчі Луческу з 9 балами йдуть восьмими, а клуб із Полтави набрав лише 7 очок та посідає 12-ту сходинку серед 16-ти команд УПЛ.

Очне протистояння відбудеться у Києві, але не на НСК "Олімпійський". Футболісти вийдуть на футбольне поле стадіону імені Валерія Лобановського.

Матч Динамо – Ворскла розпочнеться о 13:00.

Крайній поєдинок між Динамо та Ворсклою відбувся ще у листопаді 2021-го, коли полтавський клуб відібрав очки у суперника зі столиці України (1:2).