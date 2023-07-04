Динамо вкаже "на двері" футболісту, якого повернули із європейського чемпіонату

Київське Динамо прибуло в Австрію, аби продовжити підготовку до нового сезону-2023/2024. Разом із командою на збори поїхав півзахисник Богдан Лєднєв.

Наприкінці 2022 року 25-річний атакувальний півзахисник повернувся з оренди у Динамо. Однак не провів за киян жодного матчу у другій частині сезону УПЛ-2022/2023 через травму. Одного разу Богдан Лєднєв потрапляв у заявку "біло-синіх". Було це у поєдинку проти Металіста-1925, але так і не вийшов на футбольне поле.

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Не розраховують на технічного півзахисника

Хоч Лєднєв і поїхав із Динамо на збори, але у клубі не надто бачать півзахисника у команді в новому сезоні-2023/2024. Повідомляється, що Богдану вже підшуковують нову команду.

Наразі до Лєднєва проявляють інтерес лише українські клуби, хоча кияни хочуть відправити Богдана виступати за кордон. Сам футболіст не проти повернутись у Зорю. Із 2018-го по 2020-й роки півзахисник вже захищав кольори "мужиків", але лише на правах оренди.

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Відзначимо, що контракт Лєднєва із Динамо розрахований до кінця червня 2024-го. Трансферна вартість Богдана оцінена у 600 тисяч євро (за даними Transfermarkt).

Вже 5 липня Лєднєв може допомогти киянам обіграти бухарестське Динамо у першому контрольному спарингу "біло-синіх" на австрійських зборах. Це буде зустріч Мірчі Луческу із колишнім клубом. Цей матч може стати першим для Андрія Ярмоленка після повернення до столичного клубу.

За Динамо Лєднєв протягом кар'єри провів 32 матчі (2 голи). Натомість в оренді у Зорі відіграв 61 поєдинок, у яких відзначився 16 м'ячами та 5 асистами. За свою кар'єру здобув три трофеї (усі з Динамо).