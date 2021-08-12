У Динамо виникли проблеми з провідним легіонером: футболіст не грає через "найгірший" контракт

12 серпня 2021 , 18:54
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Джерело:

Meta-Ratings.com.ua

Уругвайський легіонер Карлос Де Пена, який в останні роки став провідним гравцем Динамо, не отримує ігрового часу у новому сезоні. Виявляється, що в Динамо виникли проблеми з Де Пеною через контракт гравця.

Де Пена має найнижчу зарплату в Динамо

Наприкінці 2021 року у 29-річного уругвайця завершується контракт. Однак сторони не можуть домовитися про нову угоду.

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Карлос пропустив перенесений матч 1 туру УПЛ між Динамо та Минаєм, а в поєдинку проти Зорі зіграв 22 хвилини.

Повідомляється, що відсутність ігрової практики у Де Пени не пов'язана з футбольними причинами. Динамо буцімто зробило футболістові пропозицію продовжити контракт. Але поки сторони не змогли знайти спільну мову.

Де Пена хоче продовжити кар'єру в Києві, але при цьому отримувати більшу зарплату. Він начебто один з найбільш низькооплачуваних гравців Динамо. Зарплата Карлоса складає 20 тисяч євро на місяць.

Де Пена потрібен іноземним клубам

  • Існує ризик, що Динамо вже взимку втратить уругвайця безкоштовно.
  • Футболіст вже отримав пропозицію про перехід від італійських клубів Верона, Кальярі та Фіорентина.
  • Окрім того, футболісту запропонували перейти в американський чемпіонат МЛС.
Де Пена став гравцем Динамо у квітні 2019 року. У складі Динамо Карлос 81 раз виходив на поле. У його активі 17 голів та 15 результативних передач.
Автор: Михайло Гема