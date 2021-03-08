Динамо – Вільярреал: де купити квитки на матч Ліги Європи та яка ціна

Київське Динамо уже 11 березня продовжить боротьбу у Лізі Європи сезону-2020/2021. Столичний клуб в 1/8 фіналу зустрінеться з іспанським Вільярреалом. Перший матч відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський".

Поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо – Вільярреал у Києві відбудеться з глядачами. На поєдинок буде реалізовуватися 30% квитків від місткості арени.

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Де купити квитки

Наразі триває продаж квитків на матч Динамо з Вільярреалом. Квитки надійшли у продаж та доступні для покупки лише онлайн – на сайтах Esport.in.ua та Karabas.

Усі квитки – іменні, тому для відвідування стадіону кожен власник квитка повинен мати при собі документ, що засвідчує особу, та пред'явити його на вимогу співробітника стадіону або правоохоронних органів.

Вартість доступних квитків складає 400 – 800 гривень.

Поєдинок відбудеться на НСК Олімпійський у четвер, 11 березня. Початок – о 19:55.