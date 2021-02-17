Динамо віддало Шабанова в оренду в польську Легію

Київське Динамо офіційно підтвердило, що центральний захисник Артем Шабанов продовжить виступи в Польщі. Він виступатиме у складі варшавської Легії.

Артем Шабанов виступатиме за польський клуб на правах оренди до кінця сезону-2020/2021. Чи є право викупу контракту гравця після закінчення терміну оренди – не повідомляється.

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Відзначимо, що Шабанов перейшов до Динамо з донецького Олімпіка в січні 2018 року. Відтоді провів за киян 69 матчів, у яких забив 3 м’ячі, тричі ставши володарем Суперкубка України (2018, 2019, 2020) та вигравши Кубок України у 2020-му.

Перед тим ЗМІ писали, що до Легії має перейти і ще один гравець Динамо – нападник Назарій Русин. І теж в оренду.