Динамо спихнуло скандального легіонера у клуб, який залюбки зіграв матч проти росіян

У п'ятницю, 2 лютого, братиславський Слован офіційно повідомив про перехід Жерсона Родрігеса. Київське Динамо таки віддало скандального легіонера.

Люксембурзький футболіст виступатиме за новий клуб до кінця 2024-го року (тоді спливає його контракт із Динамо). Якщо Жерсон Родрігес добре зарекомендує себе у футболці Слована, то отримає від братиславського клубу контракт на 3 роки. Це підтвердив генеральний директор Слована Іван Кмотрик.

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Трансфер таки відбувся

У новій команді 28-річний лівий вінгер виступатиме під 10-м номером.

Цікаво, що раніше була інформація, що Динамо відмовилось від трансферу легіонера з норовистим характером до клубу зі Словаччини. Все через не давнішній матч Слована проти московського Дінамо, який закінчився перемогою представника ворожої країни 1:2. Навіть відмова празької Славії від поєдинку проти братиславського клубу не змінила рішення Слована, який, схоже, не бачить нічого негативного у зустрічах із суперниками країни-агресора.

У словацькому клубі прокоментували цей інсайд про зірваний трансфер, який у підсумку таки відбувся.

Гендиректор клубу Іван Кмотрик запевнив, що інформація про зрив перемовин із Динамо не відповідала дійсності. Навпаки, кияни дуже коректно велись себе на стадії круглого столу, за що отримали подяку від представників словацького клубу.

У цьому випадку виявилося, що минулотижневий матч з Дінамо Москва в Катарі був набагато більшою проблемою в Словаччині, ніж за кордоном. Спорт має об’єднувати, а не роз’єднувати,

– додав функціонер Слована.

Першу частину сезону-2023/2024 Слован закінчив на лідерському місці у турнірній таблиці, набравши 45 балів у 18-ти турах.

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