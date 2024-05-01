Рекордний гол Ярмоленка та дебютний Пономаренка: Динамо розгромило Верес у валідольному матчі

У середу, 1 травня, у Києві відбувся перенесений матч 5-го туру УПЛ, в якому зустрілися Динамо та Верес. Команда Олександра Шовковського здобула непросту перемогу над аутсайдером ліги.

Динамо – Верес 3:0

Гол: Ярмоленко, 40, Пономаренко, 80, Шепелєв, 84

Рівненський Верес досить несподівано виставив резервний склад проти одного з лідерів чемпіонату. Проте амбітні дублери створили чимало проблем динамівцям, пише 24 Канал.

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Спрацювали заміни Шовковського

Гості прогнозовано побудували ешелонований захист. Усі намагання Динамо швидко здобути перевагу завершилися нічим. Лише наприкінці першого тайму Ярмоленко добив м'яч у ворота Ющишина після штрафного у виконанні Бражка.

Завдяки цьому голу легенда Динамо оновив свій бомбардирський рекорд в чемпіонатах України, довівши кількість забитих голів до 106.

У другому таймі малюнок гри не змінився. Верес продовжував впевнено захищатися, сподіваючись спіймати "біло-синіх" на контратаці.

Головний тренер киян Олександр Шовковський провів кілька замін, які відіграли ключову роль. За 10 хвилин до завершення поєдинку Матвій Пономаренко скористався пасом Назара Волошина та пробив під поперечину. До речі, це дебютний гол 18-річного форварда на рівні УПЛ.

Цей гол фактично зняв питання про переможця. Останню крапку в матчі поставив Шепелєв, який з'явився на полі замість Ярмоленка. Хавбек "біло-синіх" завершив швидку контратаку Динамо за участю Пономаренка та Волошина.

Відео голів

Турнірне становище команд

Команда Шовковського продовжує чемпіонську гонку. Динамо за чотири тури до завершення чемпіонату відстає від Шахтаря на чотири бали.

Верес погіршив свої шанси на порятунок. Підопічні Олега Шандрука залишилися на 14-му місці УПЛ, лише на один бал випереджаючи Минай.

Відеоогляд матчу Динамо – Верес