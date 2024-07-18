Генеральна репетиція перед Лігою чемпіонів: онлайн-трансляція матчу Динамо – Уніон

Київське Динамо завершує тренувальний збір в Австрії. Останнім суперником команди Шовковського стане нещодавній представник Бундесліги у Лізі чемпіонів.

Київське Динамо продовжує підготовку до сезону 2024-2025. Команда Олександра Шовковського проводить збори в Австрії, де відіграє товариські матчі.

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Останнім спарингом киян буде бій проти берлінського Уніона. Матч пройде 18 липня, початок – о 18:00 за київським часом. Пряма трансляція зустрічі буде доступна на сайті 24 Каналу.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Уніон:

Раніше кияни провели вже чотири товариські гри на зборах в Австрії. Динамо не програло жодної з них, здобувши по дві перемоги та нічиї:

Динамо – Падерборн 0:0

Динамо – Шальке 2:2

Динамо – Брюндбю 4:0

Динамо – Мамелоді Сандаунз 1:0

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Вже за тиждень "біло-сині" почнуть свій шлях у Лізі чемпіонів. Динамо стартує з другого кваліфікаційного раунду, де зійдеться із сербським Партизаном.

Перша зустріч буде номінально домашньою для киян та відбудеться 23 липня в польському Любліні. У свою чергу матч-відповідь у Белграді запланований на 31 липня.