Динамо не змогло підписати талантів Руха: львів'яни перегнули палку із трансферною вартістю

Українські клуби готуються до другої частини сезону УПЛ, але водночас підсилюють свої склади новими футболістами. Київське Динамо ж не надто активно працює на трансферному ринку.

Кияни хотіли поповнити свою команду двома молодими футболістами львівського Руха. Мова йде про опорника і капітана львівського клубу Марка Сапугу та центрального захисника Богдана Слюбика.

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Рух вивісив солідні цінники на своїх талантів

Клуби вели перемовини на рівні власників футбольних команд, але до згоди справа так і не дійшла. Президент Руха Григорій Козловський оцінив обох футболістів у 14 мільйонів євро (по 7 мільйонів за кожного). Але Динамо було неготове платити такі солідні гроші за молодих гравців "жовто-чорних".

Цікаво, що обидва футболісти мають чинні контракти із львівським клубом. Сапуга – до кінця 2025-го року, а Слюбик – до 30 червня 2027-го.

Натомість Козловський запевнив, що не збирається продавати своїх гравців за копійки. При цьому не здійснюючи підписань нових футболістів. Власник Руха впевнений, що у майбутньому клуб вигідно продасть своїх зараз молодих, а згодом досвідчених талантів.

Нагадаємо, що Динамо та Рух йдуть поруч у турнірній таблиці УПЛ. Між клубами різниця лише у 2 бали на користь киян – 28 проти 26-ти у львівського колективу. Команди посідають 5-ту та 6-ту позиції відповідно.

Що відомо про Сапугу та Слюбика

Обидва є вихованцями львівських Карпат, які у 2020-му році перебрались до Руха.

У жовтні 2021-го Сапуга доєднався до першої команди "жовто-чорних", а Слюбик – у серпні 202-го року. До цього обидва виступали за юнацьку команду Руха U-19.

Загалом Слюбик провів у футболці головної команди Руха вже 36 матчів (2 голи), а Сапуга – 41 поєдинок (1 м'яч та 3 асисти). Марко доріс до капітанської пов'язки.

Портал Transermarkt оцінює гравців у декілька разів нижчими сумами, аніж Козловський. Вартість Сапуги 800 тисяч євро, а Слюбика – 700 тисяч євро.

Рух домашнім матчем проти житомирського Полісся розпочне другу частину сезону УПЛ-2023/2024. Натомість Динамо зіграє на виїзді проти харківського Металіста 1925.