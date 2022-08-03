Потужна гармата Караваєва принесла перемогу Динамо над Штурмом у Лізі чемпіонів: відео

Київське Динамо 3 серпня провело перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Підопічні Мірчі Луческу переграли австрійський Штурм у польському Лодзі.

Динамо – Штурм 1:0

Гол: Караваєв, 28

Київське Динамо пробилось у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів після протистояння із турецьким Фенербахче. У першому матчі динамівці розписали "суху" мирову 0:0. А от у другому поєдинку святкували перемогу над турками – 1:2.

Тому на цій стадії єврокубків на підопічних Мірчі Луческу чекала зустріч із австрійським Штурмом, пише 24 канал.

До теми Динамо – Штурм: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Прямо перед стартовим свистком відбулась ротація у стартовому складі Динамо. Замість Віктора Циганкова, яки й отримав травму на передматчевій розминці, з перших хвилин розпочав поєдинок Олександр Караваєв.

Поєдинок розпочався доволі сумбурно та без воріт. Кияни більше контролювали м'яч, але австрійці не відкривали вільних зон попереду для динамівців, граючи дуже щільно на власній частині поля.

Перший удар у сторону воріт Динамо був на 13-й хвилині. Хорват дуже невдало пробив головою після подачі з флангу. М'яч пролетів високо та далеко від володінь Бущана.

Гравець Штурма завдав сильного удару з дальньої відстані, але Бущан впорався з пострілом по центру воріт. Динамо одразу вибігло у стрімку контратаку, яку зірвав суперник – штрафний для киян. Але удар Шапаренка взяла на себе стінка з футболістів австрійського клубу.

"За Херсон" – Караваєв забив у другому матчі поспіль в Лізі чемпіонів

За декілька хвилин знову Бущан був на висоті. Динамо ж у перші 20 хвилин не зробив біля воріт суперника нічого небезпечного.

Бущан знову став переможцем у дуелі з Гейлундом, якому вдруге поспіль не вдалось впритул переграти українського голкіпера.

На 28-й хвилині Динамо вдалось реалізувати свій перший гострий момент у матчі. Караваєв зловив м'яч на ногу після поперечної передачі та потужно в один дотик прошив сітку воріт Штурма. Другий гол поспіль від Олександра. Асист у свій актив записав Дубінчак – 1:0.

Відео голу Караваєва

Ще дві такі прострільні передачі були від Дубінчака. Але у цих випадках м'яч не знаходив свого власника. У Динамо проходили атаки з флангу Владислава, тому саме з цієї зони було найбільше гостроти від киян.

Перша частина гри закінчилась мінімальною перемогою Динамо.

Нульовий та спокійний тайм

Караваєв класно накрутив у штрафному майданчику суперника, віддав під удар Бєсєдіну. Але постріл Артема заблокував захисник.

М'яч після дальнього удару Сидорчука пролетів високо над воротами гостей.

Кендзьора класно віддав на Буяльського, але Віталію зовсім трішки не вистачило, щоб дотягнутись до м'яча.

Бєсєдін після подачі з кутового відірвався від суперника, але пробив головою повз ворота.

Команди дещо заспокоїли темп матчу. Друга 45-хвилинка була не такою гострою від Динамо та Штурма.

Вівчаренко передачею знайшов Буяльського. Удар Віталія на межі штрафному суперника був поруч зі стійкою.

На 84-й хвилині Караваєв завдав удару з-за меж штрафного майданчика – вище воріт.

Ванат гостро прострілив на дальню стійку, але жоден партнер по команді не повірив у цю передачу – лише кутовий, який закінчився неточним ударом Буяльського.

Динамо мінімально обіграло Штурм 1:0 у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Відеоогляд мату Динамо – Штурм

Матч-відповідь Штурм – Динамо відбудеться 9 серпня.