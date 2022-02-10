Динамо з шедевром Гармаша розтрощило суперника в останньому матчі на зборах у Туреччині

Київське Динамо 10 лютого переграло Широкі Брієг із Боснії і Герцеговини. "Біло-сині" знищили суперника у Туреччині.

Динамо – Широкі Брієг 4:1

Голи: Шапаренко, 15 (п), 80, Гармаш, 34, Ванат, 47 – Мужан, 68 (п)

Динамівці провели свій останній спаринг на тренувальних зборах у Туреччині. Кияни протистояли чемпіону Боснії і Герцеговини, який не дав гідного бою підопічним Мірчі Луческу, повідомляє 24 канал.

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Першого голу у матчі довелось чекати 15 хвилин. Боснійці сфолили у власному штрафному, що привело до пенальті у їх володіння. Пробивати 11-метровий взявся Шапаренко, який мав на руці капітанську пов'язку, та легко переграв голкіпера суперника – 1:0.

Ще до перерви кияни подвоїли свою перевагу. Справжній гол-красень вдався Гармашу. "Біло-сині" отримали право на штрафний із дальньої відстані, але не змогли його вдало розіграти. Захисник запустив "свічку" у власному штрафному, яку підібрав динамівець та ударом злету красиво закинув м'яч за комірець воротарю – 2:0.

Добивання суперника

Одразу після відпочинку м'яч втретє побував у сітці воріт гостей. Ванат вдало зіграв на добиванні після дальнього удару від Циганкова – 3:0.

Боснійцям вдалось відквитати один гол. Мужан реалізував пенальті – 3:1.

Однак крапку у матчі поставили футболісти Динамо. Шапаренко оформив дубль.

У підсумку – 4:1 переконлива перемога динамівців.