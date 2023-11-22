Динамо очолило рейтинг клубів світу: які ще українські команди потрапили до топ-10
22 листопада 2023, 23:31Читать новость на русском
Джерело:CIES
Керівництво київського Динамо останні сезони робить ставку на випускників власної Академії. Це забезпечило столичному клубу лідируючі позиції в рейтингу за ігровим часом.
Авторитетна організація спортивних досліджень CIES оприлюднила рейтинг клубів з 60 ліг світу. Список був сформований за кількістю ігрового часу, який отримали власні вихованці клубу.
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Українські клуби роблять ставку на своїх вихованців
Лідером рейтингу стало київське Динамо. Вихованці "біло-синіх" отримали від тренерів 82,9% ігрового часу. До чільної десятки потрапили ще два українські клуби: полтавська Ворскла (61,1 %) та донецький Шахтар (55,8%).
Топ-10 клубів світу за ігровим часом своїх вихованців
- Динамо (Київ, Україна) – 82,9 %
- ФК Мінськ (Мінськ, Білорусь) – 71,5 %
- Атлетік (Більбао, Іспанія) – 68,9 %
- Енвігадо (Колумбія) – 67,8 %
- Ворскла (Полтава, Україна) – 61,1 %
- Жиліна (Словаччина) – 61 %
- Вільярреал (Іспанія) – 60,8 %
- Хімнасія Ла Плата (Аргентина) – 60,1 %
- Шахтар (Донецьк, Україна) – 55,8 %
- Словацко (Чехія) – 52,4 %
Варто зазначити, що вихованцями CIES вважає гравців, які провели в системі клубу щонайменше три роки у віці від 15 до 21 років.
- Також нагадаємо, що очолює "біло-синіх" зірковий вихованець клубу Олександр Шовковський. Легенда українського футболу всю ігрову кар'єру провів у Динамо.
- До слова. У неділю, 26 листопада, Динамо зіграє матч 15-го туру УПЛ проти Чорноморця. У турнірній таблиці кияни займають 7 місце, а "моряки" – 8. Обидві команди мають по 19 очок.