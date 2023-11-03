Куди дивилися центрбеки Динамо: Зубков відкрив рахунок в українському "Класичному"

Перший тайм центрального матчу 13-го туру УПЛ Динамо - Шахтар не порадував уболівальників яскравими моментами. Лише в дебюті другої половини гри "гірники" відзначились забитим голом.

Поєдинок в Києві між Динамо та Шахтарем відкрив програму 13-го туру УПЛ. Довгий час суперники не могли змінити нулі на табло. Лише на 53-й хвилині поєдинку "гірники" скористатися помилкою захисту киян, пише 24 Канал.

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На початку другого тайму підопічні Маріно Пушича провели швидку контратаку лівим флангом. Бразилець Невертон віддав пас на Зубкова в розріз між двома захисниками киян. Вінгер "гірників" зумів випередити своїх опонентів та пробив поміж ніг Бущана.

У цій ситуації помилися центрбеки Динамо, які не опікали вінгера "гірників", що дозволило йому відкрити рахунок.

Відео голу Зубкова

Варто відзначити, що тренерський штаб Динамо не зміг розраховувати на низку провідних гравців. Через травми та пошкодження не грали Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський, а Владислав Ванат відбував дискваліфікацію.