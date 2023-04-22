Луческу ставить палки в колеса Шахтарю: "гірники" втратили очки у дербі з Динамо – відео голів

Команда Ігора Йовічевіча забила ранній гол та намагалась довести гру до мінімальної перемоги. Втім вдала заміна від Луческу та красивий постріл зі штрафного врятували нічию для Динамо.

Динамо – Шахтар 1:1

Голи: Андрієвський, 82 – Степаненко, 12.

У суботу, 22 квітня, в УПЛ пройшло Класичне дербі. У Києві зійшлись між собою одвічні суперники Динамо та Шахтар. Зазвичай матчі цих команд подавались під боротьбою за чемпіонство, але не цього сезону, пише 24 канал.

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Кияни провалили цей сезон. "Біло-сині" з ганьбою вилетіли з Ліги Європи, а в УПЛ втратили шанси на золото та навіть не претендує на місце в Лізі чемпіонів. Шахтар же є головним фаворитом у боротьбі за чемпіонство.

Постріл вдачі від Степаненка

Підопічні Йовічевіча випереджають Дніпро-1 на сім очок при грі в запасі у команди Кучера. Тому перемога над Динамо суттєво підвищувала б шанси Шахтаря на золото.Шалений постріл Степаненка

Донеччани з перших хвилин взялись за справу і відзначились вже на 12 хвилині. Грубої помилки припустився Нещерет, який проспав дальній вистріл Степаненка. Можливо, Руслана засліпило сонце, але він у підсумку пропустив м'яч під рукою.

ВІдео голу Степаненка:

Загалом перший тайм пройшов без особливо гострих моментів. Єдиний шанс Динамо був ближче до перерви, коли вистріл Беніто прийняла на себе притиснута рука Ракіцького. Після цього м'яч опинився у Волошина, але удар Назара з близької відстані накрив Трубін.

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Крутий гол зі штрафного рятує Динамо

У другому таймі Динамо захопило ініціативу, але не могло створити небезпечні моменти у воріт Трубіна. Схоже, це заспокоїло Шахтар, який вирішив утримати мінімальну перевагу.

Втім кияни таки знайшли можливість відновити паритет. На 82 хвилині Царенко, який вийшов на заміну, заробив небезпечний штрафний. До м'яча підійшов Олександр Андрієвський і від поперечини вразив ворота Трубіна.

Відео голу Андрієвського:

Новий виток у боротьбі за чемпіонство УПЛ

У донеччан було небагато часу, щоб вирвати перемогу. Гравці Шахтаря створили кілька моментів, але Нещерет був на висоті. Таким чином, Динамо відбирає бали у донеччан і дає шанс Дніпру-1 повернутись у чемпіонську гонку.

Наразі Шахтар випереджає дніпрян на 8 очок, але дніпряни мають аж два матчі у запасі. Динамо ж залишається четвертим, відстаючи від Зорю на 5 балів.

Варто знати. У наступному турі Шахтар відіграє проти Колоса, тоді як Динамо протистоятиме харківському Металісту.