Без несподіванок не обійшлося: стартові склади Динамо та Шахтаря на українське "Класичне"

У п'ятницю, 3 листопада, відбудеться центральний матч першого кола УПЛ-2023/2024. Київське Динамо на своєму полі прийматиме донецький Шахтар.

Команди підходять до очної зустрічі не у найкращому стані. Обидва клуби знаходяться поза топ-3 у турнірній таблиці УПЛ та здобули на двох лише 1 перемогу в останніх трьох турах, пише 24 Канал.

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Динамо та Шахтар мають кадрові втрати

Стали відомі стартові склади команд на матч, де обидва колективи спробують покращити своє турнірне становище. Луческу та Пушич оголосили свої 11-ки, які на їх думку, є зараз найсильнішими серед доступних гравців.

Особливо здивував Луческу. З невідомих причин у складі не відсутній лідер киян Віталій Буяльський та вперше за довгий час до заявки потрапив Владислав Супряга. А з капітанською пов'язкою вийде молодий Володимир Бражко.

У "гірників" більше приводів для радості, адже встиг повністю відновитися до матчу лідер півзахисту Тарас Степаненко.

Динамо Київ: Бущан, Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Шепелєв, Караваєв, Волошин, Беніто.



Склад Динамо / соцмережі Динамо

Шахтар: Різник, Степаненко, Бондар, Криськів, Азаров, Конопля, Сікан, Судаков, Зубков, Невертон, Матвієнко.



Склад Шахтаря / соцмережі Шахтаря