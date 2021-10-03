Динамо та Шахтар не зуміли виявити сильнішого в ювілейному "українському класичному"

Київське Динамо та донецький Шахтар зіграли центральний матч першого кола в десятому турі. Виявити сильнішого в протистоянні лідерів УПЛ командам не вдалося.

Динамо – Шахтар 0:0

Обидві команди цей матч розпочали з хвилини мовчання в пам'ять про жертв Бабиного Яру. У 2021 році минає 80 років з моментів перших розстрілів мирних мешканців Києва там під час Другої світової війни.

Обидвом командам треба було перемагати. Динамо – щоб відірватися від "гірників" на шість очок та взяти реванш за поразку в Суперкубку. Шахтарю – щоб зрівнятися з суперником за кількістю очок та обійти їх у турнірній таблиці.

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Обидві команди розуміли вагу помилки, яка могла б привести до гола у їх ворота. Тож зіграли вони вкрай обережно.

Хоча вже на початку матчу після удару Де Пени м'яч влучив у штангу. Гості на це відповіли ударом Степаненка після подачі з кутового – Бущан у стрибку "витягнув" м'яч. А згодом небезпечно пробивав і Марлос – повз дальній кут воріт.

Особливо в Динамо старався новачок Вітіньо, але його ударам бракло влучності.

Динамо могло забити гол, коли м'яч після рикошету опускався за спиною Пятова, але голкіпер у стрибку дотягнувся до нього.

У другому таймі моментів стало ще менше. Багато контролю, гри в центрі поля, але мало ударів.

матч так і закінчився внічию 0:0, не виявивши сильнішого в ювілейному – 100-у – "українському класичному" за часів Незалежності України.